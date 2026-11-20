Има множество хипотези кои стои зад атаките.

Това каза пред bTV министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Както е известно, преди дни стана ясно, че страната ни близо 5 г. е била обект на хакерски шпионаж.

"Хакерите са имали достъп до държавни информационни системи и съответно до държавни документи. Това, което установихме с колегите надграждащи националната система за киберсигурност през лятото на тази година, е този злонамерен достъп до българската информационна инфраструктура на българската държава. Предприехме всички необходими стъпки за това, първо да идентифицираме, впоследствие да ограничим и сега в финалния етап да изтрием всички тези злонамерени хакери от българската държавна мрежа", каза Василев.

По думите на министъра на първо място атака е била за събиране на държавна информация и за следене. Не се знае от кои страни идват атаките. Имало множество айпита.

"Информиране на различни субекти, които са имали интерес към българската държава. Кои са тези субекти, не знаем. Знаем само, че над 130 гигабайта са изтеглени през тези пет години, когато хакерите са били в българската държавна мрежа.

"Българската държава до момента не е била защитена през тези пет години, нещо, което ние променихме и надграждаме всеки един ден", каза още Василев и добави, че е категоричен, че лични данни не са изтекли.

По думите му у нас имаме много добри специалисти в сектор "киберсигурност".