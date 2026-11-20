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Морякът описва момента на спасяването им като незабравим

"Поздрави от екипажа на българския Су-25, останете здрави", отговарят на моряка част от спасителите

Един от спасените моряци от ударения кораб GAS HUSKY публикува снимка от спасителната акция от 17 ноември и благодари на българските военновъздушни сили, които се притекоха на помощ на екипажа.

Рамон Гарингалао е част от 19-членния екипаж на газовоза. Моряците прекарали нощта на спасителен плот до ударения кораб.

"Докато екипажът чакаше на спасителния плот, надявайки се на спасение, най-накрая видяхме хеликоптер на българските военновъздушни сили да ни приближава. Четири други самолета обикаляха над нас, за да подсигурят зоната, докато хеликоптерът се спускаше", разказва морякът.

Те бяха евакуирани с "Кугър" след разузнавателна операция на Су-25, излетял от Балчик.

"Почувствахме огромно облекчение - вече имахме морска болест от огромните вълни и бяхме измръзнали, температурите бяха невъзможно ниски", продължава разказа си Гарингалао.

Морякът описва момента на спасяването като незабравим и пише, че екипажът е "дълбоко благодарен" на българските военновъздушни сили.

"Без техните бързи и решителни действия, щеше да ни се случи най-лошото. От името на целия екипаж, благодаря на българските военновъздушни сили, че ни изведоха в безопасност. Слава на Господ", пише още филипинският моряк.

В коментарите под публикацията му се включват и български военни, които са участвали в спасителната операция.

"Поздрави от екипажа на българския Су-25, който осигуряваше прикритие на хеликоптера, докато ви спасяваше. Останете здрави и с късмет", пише Радостин Люцканчев.

"Останете здрави и се наслаждавайте на всеки момент от приключението, наречено живот. Поздрави от човека, който ви вдигна от платформата към хеликоптера", пише под поста Христо Бикяров.

Филипинският моряк отговаря и на двамата с благодарности.

GAS HUSKY изчезнал от радарите малко след полунощ на 17 ноември. В 8:02 ч. се активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потъващ кораб. Два часа по-късно Су-25 излита от Балчик на разузнаване. Хеликоптерът със спасените моряци кацна във Варна около 12:45 ч.