Започна публичен линч над проверяваните насилници

13-годишно момиче също било жертва на бандата непълнолетни в София. Това твърди политикът Кристиян Шкварек в публикация във фейсбук профила си. В друг пост от сайта за футболни агитки ULTRAS.BG се твърди същото.

В четвъртък вечерта от столичната полиция съобщиха, че разследват дали "доброволно или насилствено" няколко непълнолетни момчета са правили групов секс с "връстничка в София". Полицията се самосезирала след качени клипове в социалните мрежи.

И Шкварек, и ULTRAS.BG твърдят, че клиповете са разпространени в Телеграм канали. Според двете фейсбук публикации насилваните момичета са били на 13 и 15 години, а в единия пост се твърди, че момичетата дори са били простреляни в краката.

По информация от полицията в началото на месеца голяма компания била на детска дискотека. След това продължили купона в дома на едно от момичетата. Там имало алкохол. Участнички в партито разказаха пред Би Ти Ви и за употреба на дрога, но от СДВР посочиха, че по-скоро такава няма.

Според Шкварек двете момичета са били упоени с алкохол и наркотици, преди да бъдат завлечени в апартамента.

В апартамента имало пълнолетни, но не й родители. По средата на партито група момчета започнали да правят секс с едно от момичетата. Проверката на полицията изяснява дали става въпрос за доброволен контакт или насилствен.

Началникът на сектор "Детска престъпност и криминален контингент" към СДВР Стефан Попов заяви, че вече е образувано досъдебно производство и се работи активно по случая. Установени са и всички участници, с тях се провеждат разпити и беседи, а на пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа и закрила.

От полицията уточниха още, че предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят състоянието на момичето по време на партито. За случая е уведомена и Държавната агенция за закрила на детето.

В социалните мрежи лицата на предполагаемите насилници се разпространяват активно и от други фейсбук потребители и групи. На места дори се споделят и откъси от въпросните клипове, а във фейсбук масово призовават за линч на непълнолетните момчета. Ултрасите пък се разграничиха от младежите и заявиха, че случилото се няма нищо общо с ултрас културата.