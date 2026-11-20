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Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров бяха избрани за членове на Съдийската колегия на ВСС от Народното събрание.

Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов пък бяха избрани за Прокурорската колегия от квотата на парламента.

При гласуването нямаше изненади, имената напълно съвпаднаха с предварителната информация на "24 часа". Седем от избраните са номинации на ПБ, четири на ПП и ДБ.

Важен детайл е, че при гласуването на кандидатите, които събраха под 160 гласа, колкото е изискването, депутатите от ПБ не участваха в пълния си състав, само 17-18 или 19 от тях.

Ето как гласуваха депутатите за членове на Съдийската колеги:

Доц. Анета Антонова събра 75 гласа "за". Тя получи 17 гласа от ПБ, 37 от ГЕРБ и 21 от ДПС.

Васил Пандов получи 84 глас "за"

Евгений Стайков събра 96 гласа "за"

Емил Дечев получи 167 гласа "за"

Иван Ранчев получи 226 гласа "за"

Калин Баталски получи в своя подкрепа 225 гласа

Михаил Малчев получи 88 гласа в своя подкрепа

Петьо Славов получи 226

Светлозар Георгиев получи 75 гласа "за"

Силвия Цанова - 75 гласа "за"

Таня Радуловска - 189 гласа "за"

Цвета Рангелова - събра в своя подкрепа 69 гласа

Цветко Лазаров - 226 гласа

За Прокурорската колегия гласовете бяха следните:

Андрей Янкулов - 203-ма бяха "за"

Веселин Вучков - получи 227 гласа в своя подкрепа

Екатерина Салкова - 227 гласа "за"

Емил Дечев, който е кандидат и за двете колегии, получи 86 гласа

Емил Калибацев - 226 гласа "за"

Красимир Комсалов - 226 гласа

Милена Карагьозова събра 75 гласа

Стефан Милев събра 90 гласа

В началото на дебата Хамид Хамид от ДПС посочи, че всички кандидати се представили отлично и отново повтори, че ще подкрепят почти всички. Пак посочи, че няма да подкрепят Емил Дечев, защото "всички знаем за домашното насилие". Нямали да подкрепят Андрей Янкулов, защото "въпросите за Петрохан останали висящи", нямало да подкрепят и кандидата на "Възраждане" Цвета Рангелова. И каза, че било налице "сглобка по тъмно".

А за тези кандидати, които нямало да бъдат подкрепени, ПБ щяла да даде по 70 гласа. Хамид отново повтори имената, които щели да бъдат избрани. И отново прочете имената, които огласи по-рано днес - Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Ранчев и Цветко Лазаров.

Налице е нова сватба, заключи Хамид.

Беше даден ангажимент, че този ВСС ще бъде избран без гласовете на Борисов и Пеевски, репликира го Божидар Божанов от ДБ. И добави, че управляващите остават управляващи, а опозицията - опозиция.

Велислав Величков от ПП попита Хамид защо от ДПС не са задавали въпроси по време на изслушването в правната комисия.

"Как така вече осъдихте Емил Дечев за домашно насилие", каза той. Никой не се договоря по ъглите и коридорите, това става в едни зали, каза още Величков. Хамид пък отговори, че не ДПС атакували Дечев за домашно насилие, а жена му спрямо собственото му дете.

Костадин Костадинов от "Възраждане" потвърди, че списъкът на Хамид бил точен, а ПБ подарили 40% от нейната квота на ПП и ДБ. "За пореден път станахме свидетели на тържеството на политическото лицемерие, но най-губещи ще бъдат избирателите на ПБ", смята Костадинов. Той добави, че от "Възраждане" няма да подкрепят само Цвета Рангелова, а и други кандидати и това щяло да бъде на база личности.

Антон Кутев посочи, че огромна част от вота, който получили, бил, че в съдебната система ще има промени и всички ги очаквали.

Надежда Йорданова от ДБ припомни, че мандатът на настоящия ВСС изтече още през октомври 2022 г., както и клуба на Мартин Божанов и "Осемте джуджета".

Янка Тянкова от ПБ, която е и шефка на правната комисия, изтъкна, че процедурата била прозрачна, а целта била формиране на авторитетен ВСС. Тя посочи, че полагала много усилия да върне професионалния тон в правната комисия.

Велислав Величков от ПП посочи, че днешният ден щял да остане в парламентарната история, защото щял да свърши работата на няколко съвета, които не избрали кадровия орган.

Кандидатите за Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание бяха 21 за двете колегии. За Съдийската са 13, за Прокурорската са 8.

За СК на ВСС бяха номинирани доц. Анета Антонова, доц. Васил Пандов, съдиите Емил Дечев (СГС), Иван Ранчев (Апелативен съд-Пловдив), Калин Баталски (шеф на Окръжен съд-Перник), Михаил Малчев (СГС), Цветко Лазаров (Софийски апелативен съд), бившите съдии Евгений Стайков (ВКС), Таня Радуловска-Мадамжиева (сега адвокат) и Светлозар Георгиев (Окръжен съд-Варна), както и адвокатите Петьо Славов, Силвия Цанова и Цвета Рангелова.

За ПК на ВСС кандидатите са професорите Екатерина Салкова и Веселин Вучков, съдиите Емил Дечев (СГС), Иван Калибацев (Районен съд-Пловдив), Красимир Комсалов (шеф на Окръжен съд-Пазарджик), Милена Карагьозова (зам.-шеф на Окръжен съд-Велико Търново) и Стефан Милев (СГС), както и адвокатът и бивш прокурор Андрей Янкулов.

Кандидатите бяха изслушани в началото на ноември в продължение на четири часа.

На 25 октомври прокурорите вече избраха своите представители. Това са Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова.

На 8 ноември пък съдиите излъчиха своите шестима представители във ВСС – Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Веселка Златева, Васил Петков и Емилия Василева.

Предстои утре следователите да решат дали ще вкарат в съвета Петко Петков или Бойко Атанасов.