Паметникът на българската азбука в Лос Анджелис, в непосредствена близост до знаковия булевард „Сънсет", ще бъде официално открит на 22 ноември, неделя.

„Това е признание за най-големия принос на България към световната цивилизация", заяви генералният консул Бойко Христов.

Монументът ще напомня за историческата роля на България в създаването и разпространението на кирилицата и за нейното изключително значение за културното и духовното развитие на милиони хора по света.

Откриването идва само няколко месеца след историческо признание за българската азбука от Градския съвет на Лос Анджелис. През март 2026 г. той прие официална резолюция, с която обяви месеца за „Месец на българското културно наследство".

Генералният консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов, съпругата му Силвия и общинския съветник в града Трейси Парк, която помогна на каузата страната да има свой паметник на азбуката в града. СНИМКА: КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

В документа специално се подчертава, че българската азбука – кирилицата, е създадена през IX век по време на Първата българска държава и че повече от единадесет века след създаването си продължава да оказва значително културно и историческо влияние. Днес кирилицата се използва от над 250 милиона души по света и е една от най-разпространените писмени системи в Евразия.

Особено внимание в резолюцията е отделено и на съвместните усилия на българската държава, българската диаспора и институциите на Лос Анджелис за поставянето на паметник на кирилицата в града. Изрично се посочва, че той ще почете историческия принос на България към световната култура и грамотност и ще бъде символ на културния обмен и приятелството между България и Лос Анджелис.

„За мен този паметник е много повече от символ на българската история и култура. Той е признание за нещо, с което България е променила духовната карта на Европа - заяви пред „24 часа" генералният консул Бойко Христов, по чиято инициатива се реализира проектът. - Именно по време на своя Златен век България създава кирилицата и чрез своята азбука и книжнина се превръща в основен двигател на Slavia Orthodoxa – третата голяма цивилизация на средновековна Европа, наред с латинския Запад и гръко-византийския Изток. Вярвам, че това е най-големият принос на България към световната цивилизация."

Генералният консул припомни и символиката на признанието от Градския съвет на Лос Анджелис, чиято сграда всяка година се осветява в цветовете на българското национално знаме по случай 3 март.

Не по-малко символично е и избраното място за монумента. Той е поставен пред сградата на българската организация BACES, която има особено значение за историята на българската общност в Лос Анджелис.

„Това е историческо място за българите в града. В продължение на години тук са се събирали поколения български емигранти. Макар днес сградата да се отдава под наем, нашите сънародници продължават да я наричат „българския клуб", разказа Бойко Христов.

Автор на паметника е българският скулптор Бронислав Ликоманов, изградил успешна професионална кариера и в холивудската анимационна индустрия.

Мъжът с тъмночервената блуза е авторът на Паметника на българската азбука в Лос Анджелис Бронислав Ликоманов. СНИМКА: ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

„Приех инициативата на генералния консул Бойко Христов като лична творческа кауза, създавайки художествената концепция и скулптурното произведение и предоставяйки безвъзмездно своя творчески труд", заяви в свое становище Ликоманов.

„Реализирането на паметника е резултат от близо пет години съвместни усилия. Изказвам своята дълбока признателност към Генералното консулство и фондация BGFACE, и лично към Бойко Христов и Огнян Гаврилов, без чиято неуморна работа, всеотдайност и неизменна подкрепа от самото начало до финала на проекта тази идея нямаше да се превърне в реалност. Благодаря на българската държава и на всички дарители и съмишленици, допринесли със средства, труд и професионални умения", допълни скулпторът.

Проектът се осъществява с участието на Генералното консулство на България в Лос Анджелис и фондация BGFACE, с подкрепата на българската държава, дарители и представители на българската общност.

„Особено съм горд, че именно тук, в Лос Анджелис, издигаме паметник, който ще напомня на бъдещите поколения за това изключително българско наследство. За мен е важно той да бъде не само място, на което българите ще се чувстват по-близо до родината, но и повод американците и хората от цял свят да научат повече за България и нейния принос към човешката цивилизация", допълни още генералният консул.