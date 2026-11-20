"Гледайте как гласуват последните пет реда в залата от "Прогресивна България". По 70 човека ще подкрепят тези, които не трябва да бъдат избрани. Тези, които трябва да бъдат избрани, ще бъдат подкрепени от всички 130 души", разкри лидерът на ГЕРБ

Премиерът Радев не признава и иска доказателства от Путин, че ни атакува с дронове.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари. Коментарът му дойде от въпрос, свързан с вчерашното изявление на руския президент Владимир Путин и въпрос дали той не е признал, че Русия е виновна за атаките над кораби в Черно море. Според Борисов българският премиер категорични не приемал и не признавал подобно признание.

"Ние имаме толкова мощни системи!. Вчера тези, кръглоземните, едните бяха умнокрасиви.. сега кръглоземни, то става чудо, даже лястовичка ако мине я хващат. А те не могат да хванат дронове. И вчера гледаме и се забавляваме", каза той, явно визирайки вчерашния проблем, при който птица обърка системата за прехващане на дронове по време на демонстрация на служба "Военна полиция" пред очите на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев.

"Крългоземецът като отиде да се фука с някаква система, и се изложи", каза Борисов с усмивка. Ден по-рано премиерът Румен Радев обяви, че някои от политическите му опоненти били "плоскоземци".

Кой го интересува какво ще каже външен министър, или премиера, то цял свят го знае (кой стои зад атаките в морето - б.р.), продължи Борисов.

"Слушах тези от новата сглобка какво говорят, ПП-ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент, така че участваме във всички гласувания (за ВСС - б.р). Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринта на група Рая (зам.-председателката на парламента Рая Назарян - б.р.) ги чете. Има 12-13-14 човека, които заслужават и ще ги подкрепим", каза Борисов докато в пленарна зала се четеше докладът от правна комисия, след който ще се премине към изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.

Той напомни, че ГЕРБ имат 4 души в правната комисия, те са представили пред колегите си кой от кандидатите за парламентарната квота как се е представил. "Сред кандидатите имало хора, които не са били партийци или министри. Някои от тях като Янкулов, аз лично ги уважавам", каза Борисов. Разкри обаче, че Тома Биков категорично няма да подкрепи Емил Дечев - заради домашното насилие.

За някои ще има "шарено" гласуване, обобщи той поведението на ГЕРБ за вота за ВСС.

"С радост ще гласуваме този Висш съдебен съвет да си отиде. Само че ще бъде заменен с нова сглобка. Вече думата сглобка от Радев няма да се използва - тя ще е между ПБ - ПП-ДБ и всички останали. Гледайте как гласуват последните пет реда в залата от "Прогресивна България". По 70 човека ще подкепят тези, които не трябва да бъдат избрани. Тези, които трябва да бъдат избрани, ще бъдат подкрепени от всички 130 души. Това са се договирли по кюшаците и ще бъдат избрани вчерашните", разкри председателят на ГЕРБ. Борисов настоя - ГЕРБ не е участвал в договорка за ВСС.

Ние нямаме абсолютно никакви контакти с това правителство, каза той. Със Сотир Цацаров също не се бил чувал от много години. "За времето си беше най-добрият съдия за Пловдив и в България и след това се справи много прилично за главен прокурор", каза той.

"Няма да ми пришиете този ВСС и да се одерете. Това си е на Радев, на Мирчев, Божанов, Атанасов, Радан и всички останали", заяви Борисов.