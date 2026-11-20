ДПС също ще даде гласове за подмяна на сегашния състав на Висшия съдебен съвет. Подкрепа обаче няма да получат Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидатката на „Възраждане" Цвета Рангелова.

Това стана ясно минути след началото на пленарното заседание, на което депутатите трябва да изберат с кого да попълнят парламентарната квота за прокурорската и съдийската колегия във ВСС. За целта обаче кандидатите трябва да съберат 160 гласа, но никоя парламентарна сила, дори "Прогресивна България" няма нужния брой и е нужна колаборация.

В парламентарните кулоари лидерът на ДПС Делян Пеевски обясни, че са смутени от всичко, което жената на Дечев казва за него (има обвинения за домашно насилие - б.р.). "Министърът, който проведе най-нечестните избори, с огромен полицейски натиск, е абсурдно да бъде подкрепен. Янкулов, човек, който натиска институциите за "Петрохан", чадър върху "Петрохан" от Янкулов.. Абсурд - най-некадърният правосъден министър на България. "Възраждане" не може да ги подкрепим по идеологически причини", обясни депутатът.

„Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка", каза Пеевски. И обяви, че управляващите и ПП-ДБ ще избират заедно и главния прокурор, и председателя на Върховния административен съд, и „всички други надолу началници в съдебната власт".

„Всичко е договорено между управляващите и ПП-ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се от днес никога повече ВСС и който е бил от съдебната власт да не бъде преписван на ДПС", заяви лидерът на ДПС. По-рано днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за нова сглобка и договорка между "Прогресивна България" и ПП-ДБ.

„Оттам нататък, честито на сватбата днес. А кои са, кой е булката, кой е младоженецът, ще ви разкажа по-нататък", добави Делян Пеевски.

„Честито на новоизбраните, договорените. Това по тъмни доби е договорено от новата сглобка. Честито на новата сглобка", каза Хамид Хамид.

Според ДПС за съдийската колегия ще бъдат избрани Петьо Славов, Емил Дечев, Калин Баталски, Таня Радуловска-Мадамжиева, Иван Ранчев и Цветко Лазаров. За прокурорската колегия пък ще бъдат избрани проф. Екатерина Салкова-Гетова, Андрей Янкулов, проф. Веселин Вучков, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.