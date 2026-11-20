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Ново огнище на шарка по овцете и козите е установено в добричкото село Коритен. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е констатирала заболяването в животновъден обект с 65 овце. Това е второто огнище в селото, след като на 5 ноември беше обявено за ново възникване на болестта в стопанство със 120 овце.

Стопанинът на засегнатия обект е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Преди това огнище на шарка по дребните преживни животни беше установено и в животновъден обект в Шабла.

Около новото огнище е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Абрит, Александрия, Капитан Димитрово, Коритен, Поручик Кърджиево и Северняк в община Крушари, област Добрич.

Въведена е и 20-километрова надзорна зона. В нея попадат селата Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Северци и Телериг от община Крушари; Градини, Изворово, Красен, Лозница, Росен, Росица и Сноп от община Генерал Тошево; Крагулево, Свобода и Черна от община Добрич – селска; Голеш, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Краново, Полковник Чолаково и Светослав от община Кайнарджа; както и Белик, Брестница, Коларци и Оногур от община Тервел.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство. Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетение по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в защитната и надзорната зона, се въвеждат ограничения, включително забрана за придвижване на овце и кози. Изключение се допуска за животни, предназначени за незабавно клане, при спазване на определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

Във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС". Предвиден е и официален ветеринарномедицински контрол.

Паралелно с това се извършва епизоотично проучване, за да се проследи движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони са въведени специални изисквания за придвижването и преработката му съгласно действащото законодателство.

От БАБХ уточняват, че заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да причини значителни икономически щети.

Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич е реагирала незабавно на сигнала и съвместно с местните власти координира изпълнението на мерките за овладяване на ситуацията и предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта.

Агенцията призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При съмнение за шарка по дребните преживни животни трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ – 0 700 122 99.