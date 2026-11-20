"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Непълнолетно момиче, обявено за общодържавно издирване, е било открито в Дупница, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Момичето е напуснало социално заведение в столицата. Издирено е от дупнишки полицаи в четвъртък и е предадено на Кризисен център в София.

В края на октомври две деца избягаха от социален дом в Дупница и бяха обявени за общодържавно издирване. Намериха ги през нощта на улица в Кюстендил.

За последната година полицията регистрира близо 10 бягства на деца от социално заведение в Дупница, които бързо бяха открити.