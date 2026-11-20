Четирима от новите 11 членове на Висшия съдебен съвет ще са излъчени от "Продължаваме промяната" и "Демократична България". За това са се разбрали управляващите от "Прогресивна България" с двете партии според информация от депутати от ПП и ДБ. Останалите седем души, които днес избират народните представители, ще са номинации на партията на Румен Радев.

За избора на членове на парламентарната квота във ВСС са нужни 160 гласа от депутати. Заради това на "Прогресивна България" им се наложи да потърсят подкрепа от други партии. Обсъждането на кандидатите тече в момента в парламента.

В новия ВСС ще влязат номинираните от ПП и ДБ бивши министри Веселин Вучков, Андрей Янкулов и Емил Дечев, твърдят депутати от двете парламентарни сили. Като Вучков, който е бивш вътрешен министър в правителство на Бойко Борисов, и Янкулов, който бе служебен правосъден министър, ще влязат в прокурорската колегия на съвета. Емил Дечев бе вътрешен министър в правителството на Андрей Гюров и ще е в съдебната колегия, гласи договорката. Пак в тази колегия човек на ПП и ДБ ще е съдийката и зам.-министър на правосъдието в последния служебен кабинет Таня Радуловска.

В съдийската колегия на новия ВСС от номинациите на "Прогресивна България" влизат Цветко Лазаров, Иван Ранчев, Калин Баталски и Петьо Славов.

В прокурорската колегия управляващите пък вкарват Иван Калибанцев, Екатерина Гетова и Красимир Комсалов.