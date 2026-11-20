Пловдивският окръжен съд трябва да реши дали да остави за постоянно в ареста Стоян Тонев, Цветан Стефанов, Васил Хаджиколев, Александър Колчев, Светослав Стоицев и Иван Високалийски

Шестима от задържаните за пране на пари чрез фиктивни продажби на инвестиционно злато и прехвърляне на суми през фирми на малоимотни бяха доведени с белезници в Пловдивския окръжен съд. Той трябва да реши дали да остави в ареста за постоянно Стоян Тонев, Цветан Стефанов, Васил Хаджиколев, Александър Колчев, Светослав Стоицев и Иван Високалийски.

Съдът и адвокатите поискаха време да се запознаят с материалите по делото и заседанието ще започне в 12 часа.

На 17 ноември бяха задържани 10 души, на 7 от тях бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Един беше пуснат на свобода срещу парична гаранция, другите шестима изкараха по 72 часа в ареста и прокуратурата настоява те да останат там. Те са на възраст от 34 до 42 г.

Според прокуратурата групата е действала от декември 2024 г. до ноември 2026 г. Хората в нея предлагали инвестиционно злато на чужденци, като обещавали висока доходност. Изпирали получените пари през фирми фантоми, като ги препращали до сметки в Албания, Израел, Испания и Ирландия, после ги връщали у нас като част от оборота на дружества с легална дейност. Тези пари обаче са от финансови измами, подчерта на брифинг вчера наблюдаващият прокурор Иван Спиров.

Очаквайте подробности!