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Лек автомобил изгоря напълно във Видин заради техническа неизправност в газовата му уредба. При инцидента са пострадали шофьорът и пътувалата с него жена, които са получили леки изгаряния по ръцете.

Сигналът за пожара е подаден вчера в 15:41 ч. На място е изпратен екип на пожарната, който е успял да потуши огъня, но автомобилът е бил унищожен от пламъците.

На двамата пострадали е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Общо 38 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, сочат данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При тях са пострадали двама души.

Материални щети са нанесени при 16 от пожарите, пет от които са възникнали в транспортни средства.