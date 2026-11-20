Мотошествие под надслов „Домът е обич, не страх!" ще премине през центъра на София на 22 ноември по повод Международния ден за борба с домашното насилие. Инициативата се организира от институцията на омбудсмана съвместно с мотористи от цялата страна.

Кампанията цели да напомни, че домашното насилие може да засегне всеки – жени, деца, мъже, възрастни хора и хора с увреждания, независимо от социалното им положение. Посланието е, че домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие, информираха от пресцентъра на омбудсмана.

В знак на съпричастност към пострадалите мотористите, които често се възприемат като символ на мъжката сила, ще облекат сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!". Чрез тях те ще покажат, че истинската сила се изразява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.

Шествието ще започне в 11 ч. от сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон" № 22 и ще продължи до градинката пред бившата сграда на Народното събрание, близо до метростанция „Софийски университет".

В инициативата ще участват представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София" и организации, които работят за превенция на насилието и подкрепа на хора в уязвимо положение.

В 11,30 ч. в градинката срещу площада ще бъдат раздавани цветя като символ на съпричастност, уважение и солидарност.

За участниците в мотошествието е предвидено място за паркиране в дъгата между ул. „15 ноември" и ул. „Оборище".