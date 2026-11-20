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Двама мъже на 17 и 47 години са задържани след нападение над млад шофьор в Смолян. Инцидентът е станал посред бял ден на кръстовище в града.

Сигнал за нападение над водач на лек автомобил е подаден на телефон 112 на 19 ноември.

По първоначални данни инцидентът е възникнал на кръстовището на улиците „Родопи" и „Д-р Петър Берон". Двама мотоциклетисти, на 17 и 47 години, при движение счупили лявото странично огледало на лек автомобил „Фолксваген Туран".

Ситуацията ескалирала, след като двамата отворили шофьорската врата на автомобила и нанесли удари с ръце по лицето и главата на 22-годишния водач.

На място били изпратени полицейски служители. Двамата мотоциклетисти са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство за хулиганство.