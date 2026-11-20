Столичният общински съвет (СОС) одобри новите правила за разделно събиране на отпадъци от облекла, обувки и текстилни материали в София. Предвижда се изграждането на мрежа от 232 специализирани защитени контейнера във всички 24 района на столицата, както и въвеждането на GPS проследяване в реално време на съдовете и автомобилите, които ги обслужват, информираха от общината.

Решението беше взето след приемането на доклад на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, с който се определят новите условия, ред и минимални изисквания за организиране на системата за разделно събиране на текстилни отпадъци.

„Целта ни е разделното събиране на текстил да стане лесно, удобно и сигурно за софиянци. Изграждаме мрежа от защитени контейнери, спираме вандализма и въвеждаме дигитален GPS контрол над целия процес, за да гарантираме, че събраните дрехи отиват за повторна употреба и рециклиране, а не в общия боклук", заяви Неделков.

Новият модел предвижда дейността да бъде поставена под строг общински контрол и да се въведе прозрачен финансов механизъм. Разходите ще се покриват от бюджета на Столичната община, като е определен годишен таван от 183 334 евро без ДДС, или 220 000 евро с ДДС.

Изпълнителите ще получават месечни плащания за реално извършената дейност. Максималната единична цена е до 37,50 евро без ДДС (45 евро с ДДС) за обслужен контейнер.

Общо 232 съда ще бъдат разположени в 24-те района на София, като нормативът предвижда най-малко един контейнер на 4000 жители. Най-много ще има в район „Младост" – 26, следван от „Витоша" с 22. По 16 контейнера са предвидени за „Надежда" и „Триадица", а по 13 – за „Нови Искър" и „Подуяне".

В районите „Красно село" и „Овча купел" ще бъдат разположени по 12 съда. По 9 са предвидени за „Студентски" и „Изгрев", а по 8 – за „Люлин", „Слатина" и „Лозенец".

По 7 контейнера ще има в районите „Средец", „Възраждане", „Искър", „Красна поляна" и „Панчарево". За „Сердика" са предвидени 6, за „Илинден" и „Оборище" – по 5, а за „Банкя", „Връбница" и „Кремиковци" – по 3.

Контейнерите ще бъдат специализирани метални съдове с механизми за защита от вандализъм и нерегламентирано изваждане на съдържанието. Както съдовете, така и транспортните автомобили ще бъдат оборудвани с устройства за GPS проследяване в реално време. Данните ще постъпват в Информационната система за управление на отпадъците (ИСУО) на Столичната община.

Избраните изпълнители ще трябва да разполагат с площадки и съоръжения за предварително третиране на събраните материали. Там текстилът ще бъде сортиран за последваща повторна употреба или рециклиране.

Графиците за обслужване на контейнерите ще се съгласуват със Столичния инспекторат и районните администрации, за да не се допуска препълването им.

Договорите с избраните изпълнители ще бъдат със срок от 12 месеца или до приемането от Министерския съвет на съответната национална наредба за отпадъците от обувки и текстил.

За избор на изпълнител ще бъде проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП).