"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изоставена сграда се запали в центъра на София.

Пожарът е възникнал в петък преди обед на ул. "Св. Св Кирил и Методий" 33.

На място има пожарна, която потушава огъня. Няма данни за пострадали при пожара.