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Трима младежи – жена на 20 години и двама мъже на по 19 години, са задържани за измама на 66-годишен жител на хасковското село Въгларово. Те успели да вземат от възрастния мъж 48 000 евро под предлог, че ще ремонтират покрива на къщата му. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Хасково.

Сигналът за измамата е подаден в четвъртък в районното управление от потърпевшия. По негови данни в периода от 2 до 19 ноември той бил въведен в заблуждение с обещание за извършване на ремонт на покрива на дома му.

Мъжът платил 48 000 евро за обещаната услуга, но впоследствие от него били поискани още 10 000 евро.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни действия криминалистите установили и задържали 20-годишна жена от село Овчарово, община Харманли. В хода на разследването били разкрити и двама нейни предполагаеми съучастници – младежи на 19 години от селата Нова надежда, община Хасково, и Рогозиново, община Харманли.

След установяването им тримата възстановили част от взетата сума, пише БТА.

Те са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.