Български и международни участници ще обсъдят европейските политики за защита на децата в интернет
На 21 ноември (събота) от 10:30 ч. в хотел „Черно море", Варна, ще се проведе конференцията „Децата в дигиталния свят – европейски политики за тяхната защита", организирана от българския евродепутат Кристиан Вигенин като инициатива на Делегацията на българските социалисти в Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, която той ръководи.
Форумът ще събере представители на европейските институции, държавната и местната власт, съдебната система, правоохранителните органи, академичните среди, образованието, здравеопазването и неправителствения сектор, както и ученици и млади хора. В дискусията ще се включат и международни експерти в областта на дигиталните права и защитата на личните данни.
Участниците ще обсъдят рисковете пред децата в интернет, защитата на личните им данни и необходимостта от по-ефективни европейски мерки за тяхната безопасност в дигиталната среда.
Сред основните теми ще бъдат европейската инициатива EU Kids Act, отговорностите на онлайн платформите и възможностите за по-добра защита на непълнолетните потребители.
Конференцията ще се проведе с присъствени и дистанционни участници, като ще бъде осигурен симултанен превод между български и английски език.
Събитието ще бъде излъчено на живо във Facebook страницата на Кристиан Вигенин, където зрителите ще могат да задават въпроси в коментарите.
Линк към новината на официалния сайт на БСП:
https://bsp.bg/news/view/29480-kristian_vigenin_organizira_vyv_varna_konferentsiya_za_zashtitata_na_detsata_v_digitalniya_svyat.html