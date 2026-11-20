Кметът на София Васил Терзиев настоя за реална финансова децентрализация и повече самостоятелност на общините при определянето и изпълнението на местните политики. Темата беше сред основните акценти на срещата му с мониторинговата делегация на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа, проведена на 17 ноември в Столичната община.

Посещението е част от мониторингова мисия, която трябва да оцени доколко България прилага Европейската харта за местно самоуправление и изпълнява препоръките на Конгреса от 2021 г., съобщиха от Столична община.

„Когато улицата пред блока е разбита, няма място за детето в детската градина или пътят до работа отнема твърде много време, хората търсят решение от кмета. И с право. Но отговорностите на общините растат, без да получаваме необходимите средства и правомощия да изпълняваме тези отговорности", заяви Терзиев.

Един от основните проблеми, поставени по време на разговора, е липсата на пряка връзка между икономическата активност на дадена община и финансовите ресурси, с които тя разполага. В България приходите от данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък постъпват изцяло в държавния бюджет, като общините не получават пряк дял от тях независимо от икономическата дейност на своята територия.

снимка: Столична община

В същото време задълженията на местните власти непрекъснато се разширяват, без да бъдат осигурени съответстващи финансови средства и допълнителни правомощия.

За София като пример бяха посочени градският транспорт и развитието на метрото, които изискват значителни инвестиции и дългосрочно финансиране.

„София създава огромна икономическа стойност, но приходите от подоходния и корпоративния данък отиват изцяло в държавния бюджет. Нуждаем се от по-справедлив модел, при който част от средствата, генерирани в София, да могат да се инвестират обратно в развитието на града", подчерта кметът.

Финансовата децентрализация е сред основните препоръки на Конгреса към България още от предходния мониторинг през 2021 г. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) също настоява за промяна на модела. Предложението му е поетапно на общините да бъдат преотстъпени 20% от приходите от данъка върху доходите на физическите лица и 10% от корпоративния данък. Предвижда се и механизъм за финансово изравняване, който да осигурява подкрепа за общините с по-малък приходен потенциал.

Според НСОРБ, въпреки някои положителни промени през последните години, все още не е извършена цялостна реформа, която да гарантира реална финансова и управленска самостоятелност на местната власт.

Специфичното положение на София като столица и най-голям град в страната също беше сред обсъжданите теми. Столичната община осигурява транспортна, техническа и обществена инфраструктура, която обслужва не само постоянното население на града, но и националните институции, бизнеса и хората, които ежедневно пътуват до столицата.

Въпреки тези допълнителни ангажименти София няма специален финансов статут, който да отчита функциите и разходите, произтичащи от положението ѝ на столица.

По време на срещата са разгледани възможностите за по-ясно разграничаване на финансовите отговорности на държавата и общината, както и за въвеждане на допълнителни инструменти за финансиране на градското развитие. Обсъдено е и привличането на инвестиции чрез публично-частни партньорства.

В разговора са засегнати и предлаганите изменения в Закона за регионалното развитие. Сред обсъжданите предложения са общинските планове за развитие да подлежат на одобрение от Министерския съвет, както и София да бъде обособена като самостоятелен статистически регион.

В този контекст е поставен въпросът доколко местните власти ще запазят самостоятелността си при определянето на приоритетите за развитие на своите общини. Обсъдено е и разпределението на правомощията между централната и местната власт при вземането на решения за бъдещето на столицата.

От Столичната община е подчертана необходимостта от по-ясно разпределение на компетенциите, предвидими правила и гаранции, че общините ще могат да планират и изпълняват собствени политики според потребностите на гражданите.

Мониторинговата мисия на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа се провежда от 17 до 19 ноември 2026 г. Нейната задача е да оцени прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България и изпълнението на препоръките, отправени към страната при предходния мониторинг през 2021 г.

В делегацията участват съдокладчиците Белинда Готарди от Италия и Андрю Боф от Обединеното кралство, както и проф. Анхел М. Морено от Испания, председател на Групата на независимите експерти по Европейската харта за местно самоуправление.

В програмата на посещението са включени срещи с представители на Народното събрание, държавните институции, местните власти и Националното сдружение на общините. Предходният мониторинг през 2021 г. приключи с осем основни препоръки към България, свързани с финансовата автономия, разпределението на правомощията и укрепването на местното самоуправление.

„Финансовата децентрализация звучи като сложен административен въпрос, но зад нея стоят съвсем конкретни неща — по-добри улици, удобен транспорт, повече места в детските градини. София има потенциала и проектите да се развива. Необходима ѝ е и финансовата самостоятелност, за да го прави с темпото, което хората очакват", заяви Васил Терзиев.