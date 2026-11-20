29-годишна жена е разкрита за злоупотреба с лични данни, чрез която е успяла да изтегли 7180 евро без знанието и съгласието на собственика им. Измамата е установена след разследване на служители на Районното управление в Мездра, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

В хода на проверката са събрани доказателства за действията на жената. От нея са снети сведения, а материалите по случая са изпратени в Районната прокуратура в Мездра с мнение за образуване на досъдебно производство, съобщи БТА.

Преписката е по чл. 309 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание до две години лишаване от свобода за съставяне или преправяне на неистински частен документ и използването му.