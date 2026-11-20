Столична община ще отпусне до 490 000 евро за възнагражденията на педагогическите специалисти, които работят в яслените групи на общинските детски градини вместо липсващите медицински сестри. Средствата ще позволят да продължи дейността на над 70 яслени групи в София, които са застрашени от затваряне заради недостига на медицински кадри.

Финансирането беше одобрено с решение на Столичния общински съвет по доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

Парите са предвидени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. и ще бъдат разпределени целево към бюджетите на общинските детски градини с яслени групи. За целта те трябва да представят трудови договори и фишове за изплатените възнаграждения.

„Това решение е важно, защото ни позволява да запазим работещи над 70 яслени групи и да гарантираме, че децата няма да останат без място за грижа заради липсата на медицински сестри", заяви Десислава Желязкова.

По думите ѝ в София има свободни помещения и възможност за разкриване на нови яслени групи, но недостигът на медицински специалисти и липсата на ясно разписан механизъм за финансиране поставят директорите на детските градини в изключително трудна ситуация.

С решението на общинския съвет се осигурява необходимият ресурс, за да продължат съществуващите групи да работят и да могат да бъдат разкривани нови, докато бъде намерено трайно решение на национално ниво, посочи заместник-кметът.

В общинските детски градини в София функционират общо 179 яслени групи, в които се отглеждат 5582 деца. В 70 от тях на местата на липсващите медицински сестри вече са назначени педагози, преминали допълнително специализирано обучение, и детегледачки. Това е възможно съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26.

Въпреки че в столицата има 7786 неприети деца, от които 5486 са в яслена възраст, наличието на свободни помещения в детските градини не е достатъчно за разкриването на нови групи. Основната пречка остава липсата на медицински специалисти. Допълнителен проблем е отсъствието на целево финансиране за педагогическите специалисти, които работят на техните места, което създава риск от прекратяване на дейността на вече съществуващи групи.

С одобрените средства ще бъдат покривани трудовите възнаграждения и осигурителните вноски на назначените специалисти в съответствие с действащото законодателство и Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. Финансирането ще осигури и по-голяма финансова сигурност за директорите на детските градини, като средствата могат да се използват единствено за тази цел.

Столична община ще продължи да търси трайно решение на национално ниво, което да регламентира както организацията на работа, така и финансирането на педагогическите специалисти, назначавани в яслените групи при липса на медицински сестри, подчертават от общината.