Министерството на труда и социалната политика категорично осъжда сексуалното насилие над деца, което е сред най-тежките нарушения на правата на детето и е абсолютно недопустимо.

Това се казва в позиция на министерството, след като в четвъртък от полицията обявиха, че са се самосезирали след клипове в социалните мрежи и проверяват дали "доброволно или насилствено непълнолетни са правили групов секс с връстничка".

От социалното министерство уточниха, че сигнал е получен и в Държавната агенция за закрила на детето. Сезирана е и ГДБОП, за да бъдат премахнати клиповете от интернет. Те са разпространявани предимно в Телеграм канали.

За случая е уведомена и Софийската районна прокуратура с настояване следствените действия да бъдат извършени в щадяща среда и да бъдат взети мерки за избягване на повторна виктимизация на жертвата.

Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" Сердика и Държавната агенция за закрила на детето работят по случая в координация с разследващите органи. Предстои да бъде свикано заседание на координационния механизъм при насилие над деца, на което ще бъдат взети необходимите мерки за подкрепа на пострадалото момиче и неговото семейство, както и действия спрямо извършителите на това ужасно деяние.