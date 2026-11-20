4 момчета са задържани за груповото изнасилване на непълнолетно момиче в София, станало на купон на 31 октомври, научи "24 часа". От СДВР потвърдиха за арестите, но без да уточняват колко души са задържани.

Момичето бе насилено на купон след детска дискотека. Няколко души се гаврили с нея, заснели и видео. Кадрите се разпространявали в телеграм. Именно там от СДВР ги видели и се самосезирали. Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.

"Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Разследването е в начален етап, като се извършват необходимите действия по изясняване на обстоятелствата около случая", посочиха от СДВР.

Оттам добавиха, че на момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Очаква се прокуратурата да ги обвини.