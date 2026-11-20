С бейзболна шапка на главата, 32-годишният Николай Чалъков бе доведен под конвой от шестима в Пловдивския окръжен съд. Той е обвинен като създател и ръководител на нацистката групировка "Ку-клукс-клан" дивизия Пловдив. Съдът ще трябва да реши дали да го остави в ареста, както настоява прокуратурата.
Според обвинението групата започнала да действа в началото на януари 2025 г. и членовете й проповядвали омраза и дискриминация на расова основа и към хора с различна сексуална ориентация. Участниците в "Ку-клукс-клан" се поздравявали като нацистите, извършвали нападения над чуждестранни студенти в района на Младежкия хълм, където на 4 август т. г. беше убит Георги Кузев. Именно от разследването на това престъпление бяха отделени материали за нацистката групировка и на 16 ноември т. г. бяха задържани общо 11 души, след тях и четирима непълнолетни.
Към момента в ареста е само Николай Чалъков, който не работел, издържал се от членския внос в "Ку-клукс-клан". Пълнолетните плащали по 30 евро, а непълнолетните - по 15. Момчетата под 14 г. били освободени от такса. За да бъде приет за член на организацията, човек трябвало да докаже, че може да се бие и бил нападан от ветераните в групата.