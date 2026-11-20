С бейзболна шапка на главата, 32-годишният Николай Чалъков бе доведен под конвой от шестима в Пловдивския окръжен съд. Той е обвинен като създател и ръководител на нацистката групировка "Ку-клукс-клан" дивизия Пловдив. Съдът ще трябва да реши дали да го остави в ареста, както настоява прокуратурата.

Според обвинението групата започнала да действа в началото на януари 2025 г. и членовете й проповядвали омраза и дискриминация на расова основа и към хора с различна сексуална ориентация. Участниците в "Ку-клукс-клан" се поздравявали като нацистите, извършвали нападения над чуждестранни студенти в района на Младежкия хълм, където на 4 август т. г. беше убит Георги Кузев. Именно от разследването на това престъпление бяха отделени материали за нацистката групировка и на 16 ноември т. г. бяха задържани общо 11 души, след тях и четирима непълнолетни.