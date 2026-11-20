Благоевград ще постави началото на коледните празници в събота. В Деня на християнското семейство площад „Георги Измирлиев" ще събере деца, родители, семейства и гости на града около голямата коледна елха.

Празничната вечер ще премине под знака на добротата, приятелството, смелостта, надеждата и семейството – ценности, които ще оживеят в спектакъла „Коледа, ела!", представен от децата на Благоевград. Чрез музика, танц и приказна история те ще поведат публиката към най-очаквания момент – посрещането на Дядо Коледа и запалването на коледните светлини.

В 18:45 часа голямата елха и празничната украса на Благоевград ще заблестят. Светлината им ще даде начало на времето, в което градът се събира около дома, семейството и споделените мигове.

Празничната програма ще продължи от 19 часа в зала „Пейо Яворов" с Коледен концерт с участието на Михаела Филева, оркестъра и солистите на Камерна опера – Благоевград.