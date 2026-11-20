Трима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, извършвала изнудвания, психически тормоз и физическо насилие над длъжници и клиенти в област Перник. Групата е действала от януари 2026 г. до 18 ноември тази година, като за неин ръководител е сочен 31-годишен мъж. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

Обвиняемите са К.К. на 31 години, Ж.Г. на 28 години и И.Т. на 29 години. Срещу тях се води досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на изнудвания.

Според събраните до момента доказателства участниците в групата системно упражнявали психически тормоз и физическо насилие, за да изнудват длъжници и клиенти. Установени са случаи на причиняване на телесни повреди, самоуправство и повреждане на движимо и недвижимо имущество.

Престъпната дейност е разкрита след разследване и специализирана акция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към МВР, проведена на 18 ноември 2026 г. Доказателствата сочат, че в групата участвали три или повече лица, които действали трайно и предварително се били сговорили за съвместно извършване на престъпления на територията на страната.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на няколко адреса. Иззети са множество електронни устройства и документи, свързани с разследваната дейност, както и парична сума. Разпитани са свидетели, част от които пред съдия.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановления на прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Перник да внесе в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" – спрямо всеки от тях.

Разследването продължава, като се очаква в прокуратурата да постъпят и допълнителни материали по досъдебното производство.