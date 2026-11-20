Двама шофьори са задържани в област Добрич, след като тестовете им за употреба на наркотични вещества са отчели положителни резултати. Единият е 44-годишен мъж, който управлявал микробус във Генерал Тошево и дал положителна проба за опиати. Другият е 20-годишен водач, тестван на околовръстния път на Добрич, при когото е отчетен кокаин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Първият случай е от 19 ноември. Около 10:30 ч. в Генерал Тошево за проверка бил спрян микробус „Форд", управляван от 44-годишен мъж. При направения тест за употреба на наркотични и упойващи вещества уредът отчел положителен резултат за опиати. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Вторият случай е от 20 ноември. Около 00:45 ч. на околовръстния път на Добрич полицаи спрели за проверка лек автомобил „Нисан", управляван от 20-годишен мъж. Тестът му за наркотици отчел положителен резултат за кокаин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.