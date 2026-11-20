Запалването на светлините на Коледната елха поставя началото на празничната програма в Монтана. Очакваното събитие ще се състои на 30 ноември от 18:00 ч. на централния площад „Жеравица". В церемония ще се включат възпитаници на клубовете за занимания по интереси към общинските училища. Водещи на събитието ще бъдат актьорите Димитрина Проданова от Драматичен театър „Драгомир Асенов" и Симеон Тодоров от Общински куклен театър „Патилан". От 10:00 ч. в същия ден на площада ще започне традиционният Фермерски пазар. Ще бъде открит и Коледен базар, който ще работи до първия ден на Новата година.

Монтана ще посрещне коледните празници с обновена, по-богата и разнообразна празнична украса. Нови светещи фигури, тематични кътове, декоративни композиции и пространства за снимки ще създадат празнично настроение в централната градска част. Сред най-интересните нови акценти е „Гората на пожеланията" – специално пространство с 12 коледни елхи, украсени с участието на 12-те детски градини. Всяка елха ще носи своя индивидуален облик и детско послание, обединени от идеята „12 детски градини – безброй пожелания". Особено ценно е, че в подготовката на тазгодишната украса се включиха доброволци, граждани, училища, институции и представители на местния бизнес. С дарения, материали, труд и лична ангажираност те помогнаха за създаването на празничната атмосфера. Част от новите декоративни елементи ще останат изненада до официалното запалване на коледните светлини на 30 ноември.

А Коледно-новогодишната програма включва близо 30 културни, музикални и творчески събития в периода от 27 ноември до 31 декември. Сред акцентите в декемврийската програма е премиерата на пиесата „Ще ми се да те убия" от Ксавие Дюранже. Спектакълът на Драматичен театър „Драгомир Асенов" ще се състои на 3 декември от 18:30 ч. в Народно читалище „Разум 1883". На 9 декември от 18:00 ч. на същата сцена Балет „Арабеск" ще представи спектакъла „Спомени в бъдещето", посветен на 125-годишнината от рождението на именитата ни съгражданка Мария Димова. Непосредствено преди това във фоайето ще бъде открита документална изложба, изготвена от Държавен архив – Монтана, за бележитата балерина и балетмайстор.

За ценителите на красивата музика на 14 декември от 18:00 ч. в НЧ „Разум 1883" Симфониета Видин с диригент Свилен Симеонов ще представи програмата „Концертен блясък с класически шедьоври". На 29 декември от 17:00 ч. на централния площад в Монтана ще пее Мария Чакардъкова. В програмата, публикувана на официалния сайт на общината, са включени още редица изяви на местни състави, сред които на ОШИ „Добри Христов", Мъжки хор „Окарина" и Формация „Монтана" към НЧ „Разум 1883", Общински младежки дом, ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата", Фолклорен ансамбъл „Ситница" и Школа по танци „Канатица".

Предвидени са и инициативи за най-малките. Куклен театър „Патилан" ще гостува в детските градини с коледен спектакъл. От 1 до 18 декември Детският отдел на РБ „Гео Милев" организира „Час на коледната приказка". На 10 декември от 10:30 ч. в Регионалния исторически музей ще се проведе традиционна работилница за коледни картички и украса, а на 12 декември от 10:00 до 14:00 ч. на пл. „Жеравица" Младежки център – Монтана и местни читалища организират кулинарния уъркшоп „Баба готви най-добре".

На 25 декември от 10:00 ч. на площад „Жеравица" ще се извие Коледарско хоро на ФА „Ситница" и Благотворително коледно бягане с кауза, организирано съвместно с Младежки център – Монтана и 5 km RUN.

Кулминацията на празниците е на 31 декември от 23:45 ч. на площад „Жеравица", където монтанчани ще посрещнат Новата 2027 година с народно веселие със Сестри Филатови, Фолклорен ансамбъл „Ситница" и Духов оркестър „Монт мюзик", томбола с награди и тържествена заря.