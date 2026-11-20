С това не приключва съдебната реформа, тя започва тепърва. Но този избор ще остане в учебниците по конституционно право", каза проф. Янка Тянкова

Няма сглобка, има проведени преговори.

Така шефката на правната комисия в НС Янка Тянкова от "Прогресивна България" отговори на обвиненията, че между партията й и ПП-ДБ има договорености кои да бъдат избрани за парламентарната квота във ВСС.

"В рамките на този процес на избор на парламентарната квота, при който, ако една група не може да събере мнозинство, следва да води преговори с останалите докато постигне мнозинство.

Тези преговори се водеха на принципна основа, не бяха по ъгли или тъмни кюшета на залите", настоя юристката. И подчерта, че са изхождали от общия интерес - избора на нов ВСС.

След въпрос защо издигнати от ПБ кадри не са получи подкрепа от партията тя заговори за "втори компромис".

"Като има преговори и трябва да има общо решение, всеки трябва да даде крачка назад. Всяка от тези партии, които внесоха кандидатур, направиха по крачка назад.

Всички бяхме свидетели как се представиха кандидатите, как отговаряха на въпросите, какви доказателства се събраха спрямо тях, и това бе фактор едни да бъдат подкрепени, а друго - не", каза Тянкова.

Брифингът на управляващата партия откри председателката на парламента Михаела Доцова, която подчерта, че НС е изпълнил своето конституционно правомощие и е избрал 11 члена. Тя припомни неуспешните процедури до сега, както и че приоритет на този парламент е била подмяната на сега действащият ВСС, който е извън конституционно уредения си мандат.

Доцова подчерта, че правилата за избора сега са предвиждали достатъчно публичност и прозрачност. За първи път имаше взможност и граждански организации, и научната общност да правят номинации.

"Това, което се случи, е изключително важно за възтановяване на доверието в държавността и институциите. Възстанови се доверието в НС - то с воля и желание можа и осъществи своите конституционни правомощия. Това е и знак за връщането на доверието към съдебната власт, защото очакванията за новия състав са изключително високи от обществото. Очакванията ни са новият състав да работи прозрачно, публично и в съответствие със закона при високите нравствени качества, които вярваме, че избраните от нас имат", каза Доцова.

Проф. Тянкова също е удовлетворена от добре свършената работа по подмяната на ВСС.

"С това не приключва съдебната реформа, тя започва тепърва. Но този избор ще остане в учебниците по конституционно право", заяви депутатката.

Тя каза, че след 9 г. безпрецедентни дейности на сегашния ВСС извън мандата се избира по законов ред нов ВСС, към когото има огромни очаквания - за законност, изваждане на делата на трупчета и за стартиране на процедури по избори на инспекторат и главен прокурор. Над 38 часа заседания за изслушване и задаване на въпроси - не мога да си представя по-прозрачна процедура от тази, каза шефката на правната комисия.

Тя обаче заяви, че ВСС трябва да задвижи съдебната реформа. Вече била по-спокойна, защото цялата тежест нямало да е само върху правната комисия, а и върху ВСС.

"Вярвам и се надявам, че усилията, които положихме, ще доведат не само Цацаров, а никой да няма влияние върху работата на избрания днес ВСС", каза Тянкова.