Признаваме с майсторството на управляващите, на "Прогресивна България", да си уловят като един голям рибар две рибки, не златни, ПП и ДБ, да си ги сложат в аквариум. С голяма стръв ги уловиха, 4 бройки им дадоха, голяма стръв. Опозиция вече нямат в тяхно лице, има сглобка, тъй че те вече няма защо да излизат на площадите. Може началникът на ПБ да си ги сложи в аквариума в кабинета, като две рибки, и да си ги гледа, призова лидерът на ДПС Делян Пеевски минути след като парламентът гласува членовете на ВСС.

Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров бяха избрани за членове на Съдийската колегия на ВСС от Народното събрание.

Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов пък бяха избрани за Прокурорската колегия от квотата на парламента.

При гласуването нямаше изненади, имената напълно съвпаднаха с предварителната информация на "24 часа". Седем от избраните са номинации на ПБ, четири на ПП и ДБ.