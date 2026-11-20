"Тази сглобка ще съществува и до избора на главен прокурор. Той ще бъде избран със същата безпринципна и нечистоплътна политическа схема, която видяхме днес", каза Костадин Костадинов

40% от състава на парламентарната квота "Прогресивна България" подариха на ПП-ДБ, което е несъразмерно представителство за тези 2 малки политически формации.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на брифинг в парламента малко след като Народното събрание излъчи своите представители в съдийската и прокурорската колегия на ВСС. Той отбеляза, че новите членове са от всички партии, без "Възраждане", и това е станало с активното участие на ГЕРБ и ДПС. Има договки между ПБ, ПП и ДБ, категоричен е депутатът.

Според него този избор ще да се отрази на ПБ и дори прогнозира срив в доверието към тях, а на предстоящи избори дори щели да се борят за влизане в парламента. Той обвини управляващите, че са измамили избирателите си и показват ниска политическа култура и незрялост.

"Тази сглобка ще съществува и до избора на главен прокурор. Той ще бъде избран със същата безпринципна и нечистоплътна политическа схема, която видяхме днес", прогнозира Костадинов.

Той се извини на кандидатката им, бившата депутатка Цвета Рангелова, че е била въвлечена в кална политическа битка. От "Възраждане" са удовлетворени, че са показали принципност, последователност и са излъчили най-добрата професионална кандидатура. Костадинов посочи, че са подкрепили още 3 кандидатури без да се водят кой ги излъчва, а каква е биографията им. Според него и новият ВСС ще е същият като предишните - "послушни натискачи на копчета, които правят каквото им кажат техните господари". Някои обаче имали по повече от един господар.