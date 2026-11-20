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Прякорът Чадъра идвал от факта, че Чалъков пазел дейността на групата, без да я издава на куките, обясни прокурорът

32-годишният Николай Чалъков, по прякор Чадъра, е привличал последователи за "Ку-клукс-клан" дивизия Пловдив с нецензурираната версия на клипа от убийството на Георги Кузев на Младежия хълм.

Показал записа на младеж и му обяснил, че тези момчета са от нацистка организация. Добавил, че ако стане член на групата, ще може да лови педофили и да бие цигани.

Това разкри прокурорът по делото Костадин Паскалев пред Окръжния съд в Пловдив. И поиска Чалъков да остане в ареста.

Според обвинителя прякорът Чадъра идвал от факта, че Чалъков пазел дейността на групата, без да я издава на куките, тоест на полицаите. Имало и данни, че през м.г. момче се опитало да напусна "Ку-клукс клан", престанало да си вдига телефона и тогава тарторът наредил на другите, ако видят някъде отстъпника, да го набият.

Самият Чалъков нарече твърденията на прокурора неверни и поиска възможно най-леката мярка за неотклонение. В залата обаче стана ясно още, че през 2015 г. той е осъждан за престъпления срещу правосъдието, вече е реабилитиран. Осъждан е и през 2019 г. за лъжесвидетелстване. Според прокурора това го прави личност с висока степен на обществена опасност.

Съдът се оттегли на съвещание и ще оповести решението си в 14,30 часа.