86 нови машини ще чистят пътищата през зимата в Пиринско. Това стана ясно при проверка на държавната пътна мрежа и АМ „Струма", разположени на територията на област Благоевград и готовността на опорните пунктове за работа през зимния сезон 2026-2027 г.

Представители на Областна администрация Благоевград, на ОДМВР - Благоевград, РД ПБЗН, ОПУ - Благоевград и представител на областен отдел „Автомобилна администрация"- Благоевград проверяват готовността на опорните пунктове, техническото състояние на наличната техника, наличие на инертни материали, сол и луга за работа през зимния сезон. Проверката започна вчера и продължава и днес.

От пътноподдържащите фирми информират, че са поръчани общо 86 нови машини. Предприети са и действия за поетапно обновяване на наличния машинен парк, като приоритетно се подменя най-старата техника. Целта е да се повиши техническата обезпеченост и да се гарантира по-ефективното снегопочистване и обработване на пътните настилки при усложнена зимна обстановка.

След приключване на проверките и обобщаване на направените констатации ще бъде изготвен протокол, в който ще бъдат отразени установеното състояние и евентуалните предписания за отстраняване на пропуски.