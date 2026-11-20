Можем да кажем, че една много голяма задача, която си поставихме като политическа сила и парламентарна група още в предизборната кампания и неотклонно следвахме в последните шест месеца, е изпълнена и след забавяне от четири години и два месеца имаме избран състав на управленски орган на съдебната власт, Висшия съдебен съвет. С тази задача се справиха най-напред магистратите които избраха своите професионални квоти. Утре остава последният избор на следователя в прокурорската колегия, това заявиха от "Продължаваме промяната" минути след избора на членове на ВСС от парламентарната квота.

"Въз основа на предложения от гражданския сектор, професионални и съсловни организации е осигурена възможност за избор между 20 кандидатури за налични 11 места", припомни Велислав Величков. "По инициатива на парламентарната група и съвместно с „Демократична България", членовете на правната комисия са провели четиридневни изслушвания с обща продължителност 38 часа", каза още той.

Изискани са и подробно са анализирани кадровите досиета на всички кандидати, обхващащи цялото им кариерно развитие от постъпването в системата, командировки, дисциплинарни наказания и проблеми с постановени актове, затова Величков определи избора на членове като най-пълното, обемно и детайлно проучване на кандидати за ВСС в цялата демократична история на България при абсолютно отворена и прозрачна процедура.

Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров бяха избрани за членове на Съдийската колегия на ВСС от Народното събрание.

Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов пък бяха избрани за Прокурорската колегия от квотата на парламента.

При гласуването нямаше изненади, имената напълно съвпаднаха с предварителната информация на "24 часа". Седем от избраните са номинации на ПБ, четири на ПП и ДБ.

Заложеното в Конституцията квалифицирано мнозинство от 2/3 за избор на парламентарната квота е било преодоляно за няколко месеца, за разлика от предишни парламенти, които не са предприемали стъпки за откриване на процедура, коментира и Мирослав Иванов.

„Очевидно тогава бе удобна старата съдебна власт, която произведе всичките скандали, някои от тях с елементи на престъпни деяния в съдебната система, търговия с влияние, поръчкови дела и отказа след това да разследва най-големите тайни мрежи за паралелно правосъдие", смята той.

По думите му тъжните лица на Борисов и Пеевски са най-добрият и най-красноречивият отзив за избора на парламентарната квота на новия Висш съдебен съвет.

Относно разпределението на 11-те членове между прокурорската и съдийската колегия от ПП изтъкнаха, че е търсен стриктен баланс, като съдия Дечев (Емил Дечев) е издигнат за прокурорската колегия поради опит му. Този баланс е от ключово значение и за процедурата по избор на нов главен прокурор.

"Когато се избира нов главен прокурор, всеки трима души от прокурорската колегия могат да предложат кандидат и в никакъв случай аз поне не бих допуснал да се случи отново 10 човека да предложат един и същи кандидат. Така че и по тройки е гледано как се получават нещата, за да има реална конкуренция", коментира Величков.