Ученици от III „г" клас на столичното 131-во училище „Климент Аркадиевич Тимирязев" посетиха Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за да се запознаят с работата на ведомството. Инициативата е на самите деца, които бяха посрещнати от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и заместник-министъра Десислава Георгиева.

„Да направим нещо добро – това е мисията на всеки, който иска да управлява държавата. Може да не е най-доброто за личния живот, защото човек буквално се лишава от личен живот, но наистина си заслужава", каза Шишков пред учениците. Техен класен ръководител е Силвия Марушкина.

По време на срещата министърът им разказа за основните сектори и направления, в които работи МРРБ, като обясни, че целта е да се създават условия за по-добър живот в България, съобщиха от ведомството.

„Всички ние сме длъжни да направим една по-добра среда за живот, за да може да се чувствате по-добре", заяви той. Шишков изрази надежда, че когато пораснат, децата няма да напуснат страната, защото България е изключително хубава държава и всички имат късмета да са се родили в нея.

снимка: МРРБ

Министърът ги насърчи да трупат знания и да проявяват любопитство към всичко, за да бъдат подготвени един ден да участват в управлението на държавата. „Защото си заслужава да имаш възможността да направиш нещо", допълни той.

В рамките на посещението учениците се включиха и в интерактивна игра, в която влязоха в ролята на млади експерти от МРРБ. Задачата им беше да помогнат на жителите на измислен град да решат няколко инфраструктурни проблема, като изберат кой обект да бъде изпълнен първи в рамките на определения бюджет.

Децата трябваше да преценят дали да бъде ремонтиран стар мост, свързващ двете части на града, да се реконструира улицата към училището, да се подменят водопроводни тръби, за да не се прекъсва водоснабдяването, или да се изгради приключенски парк за малки и големи.

Целта на играта беше учениците да разберат връзката между решенията, които се вземат, и промените, които хората виждат около себе си. След екипна работа и гласуване те избраха първо да бъдат ремонтирани ВиК тръбите.

Заместник-министърът Десислава Георгиева пожела на децата да не спират да мечтаят. Тя цитира и „Малкият принц": „Истината е, че, както е казал малкият принц, съвършенството не е в това да няма нищо какво повече да добавиш, а да няма нищо какво повече да отнемеш."