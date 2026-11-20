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Народното събрание избра административния ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик съдия Красимир Комсалов за член на Висшия съдебен съвет от Прокурорската колегия на съвета от парламентарната квота, съобщиха от съдебната институция в града.

Кандидатурата му получи широка подкрепа в пленарната зала, като бе подкрепена с 226 гласа „за" при необходим конституционен минимум от 160 гласа.

Изборът е признание за дългогодишния професионален опит, управленските качества и приноса на съдия Комсалов за утвърждаването на върховенството на правото и ефективното правораздаване в съдебния район на Окръжен съд – Пазарджик.

Другите двама представители във Висшия съдебен съвет са председателят на Административен съд Веселка Златева - Кожухарова и проф. д-р Екатерина Салкова-Гетова, родом от Панагюрище, които също влязоха във върховния съдебен орган.

От 2012 г., когато приключи 14-годишният мандат на бившия председател на Окръжен съд- Пазарджик Георги Шопов, в момента омбудсман, изборът на тримата магистрати е прецедент в съдебната история на окръга.