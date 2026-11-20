"Честито на новата сглобка. ПП и ДБ успяха да се сглобят с "Прогресивна България", с правителство, което те смятат за проруско, както и ние. От днес вече сглобката не е порок, а добродетел".

С тези думи Даниел Митов от ГЕРБ обобщи гласуването по избора за членове на ВСС от парламентарната квота. За процедурата бяха необходими минимум 160 гласа, което доведе до комбиниране на управляващото мнозинство с опозицията, а 4 от кандидатите на ПП и ДБ попаднаха във финалния списък за съвета.

С ирония Митов попита защо ПБ, ПП и ДБ е трябвало да се "завират по ъглите да се сглобяват", след като е можело да излязат и с публично изявление да кажат какво са се разбрали.

Зам.-председателката на парламента Рая Назарян отбеляза, че само ГЕРБ не издигнаха свои кандидати, но участваха активно и по време на изслушванията.

"Предстои да бъде направен избор на следователите и да бъде конституиран новият състав на ВСС. Оттам нататък смятаме, че темата с функционирането на органи с изтекли мандати няма да бъде повече на дневен ред", каза юристката. Тя благодари на всички кандидати за ВСС за блестящите им концепции, както и че всички са демонстрирали високи професионални и нравствени качества. На избраните тя пожела да поддържат професионализъм, да спазват принципите на правовата държава и да отстояват независимостта на съдебната власт.

На въпрос за анонсите за конституционни промени Митов отбеляза, че подобни изменения трябва да бъдат внимателно обмислени и обсъдени преди да влязат в пленарна зала. "Ще видим какви идеи имат, но те си имат сглобка и някакво достатъчно мнозинство. От тук нататък ПП-ДБ и ПБ ще си правят каквото решат заедно", прогнозира той.