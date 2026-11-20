"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митническите служители на ГКПП „Калотина" задържаха 2592 сашета с контрабанден билков стимулант, съобщиха от Агенция „Митници".

Нарушението е установено на 19 ноември при проверка на лек автомобил с чуждестранна регистрация, пътуващ от Турция за Германия. Колата пристигнала на изходящо трасе на граничния пункт, като водачът заявил пред митническите служители, че превозва единствено лични вещи и няма стоки за деклариране.

При последвалата проверка инспекторите открили общо 18 кашона, укрити сред личния багаж, в багажника и на задната седалка на автомобила. Всеки кашон съдържал по 12 кутии с отделни дози от хранителна добавка, съобщи БТА.

Общото количество на открития продукт е 2592 сашета с търговска марка на билков стимулант, рекламиран за повишаване на енергията.

За случая предстои да бъде образувано административнонаказателно производство.