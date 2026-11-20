Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с почетните консули на България в Индия и Непал. Тя изрази признателност за дългогодишната им работа в подкрепа на българските граждани и за приноса им за развитието на двустранните отношения, бизнес контактите и популяризирането на България.

По време на разговора беше подчертано значението на дейността на почетните консули в консулската сфера, особено предвид големия географски обхват на Индия и липсата на българско посолство в Непал. Обсъдени бяха и възможностите за насърчаване на деловите контакти и обмена между България, Индия и Непал, съобщиха от външното министерство.

снимка: МнВР

Сред темите на срещата бяха конкретни стъпки за активизиране на сътрудничеството в няколко области, включително туризма, хранително-вкусовата индустрия, въздушните връзки и спорта.

Велислава Петрова представи и мерките, предприети от Министерството на външните работи за увеличаване на капацитета на консулската служба в Делхи и подобряване на обработката на заявленията за визи.