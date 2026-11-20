Образувахме дело за блудствени действия по отношение на лице, ненавършили 16 години. То се разследва от следовател, както е по закон. Събрани са доказателства, по наша преценка, които позволяват обвинение на трима - на 14, 15 и 16 години. Задържани са за до 48 часа, ще им искам постоянен арест. Това съобщи Георги Коджаниколов от Софийската районна прокуратура. Той наблюдава делото.

Когато докладвали делото се знаело кои са, но не й къде са. Прокурор Коджаниколов разпоредил да ги намерят. Посочи, че случаят е деликатен.

В апартамента са били над 10 души. Заради шума имало сигнал на тел. 112. Там отишъл патрул, била установена и пострадалата. Тя била в неадекватно състояние. Имало един пълнолетен, а патрулът предупредил да не вдигат шум. Засега не е установено дали това е станало преди или след гаврата.

По делото нямало достатъчно доказателства за употреба на наркотици.

Трите момчета, които са обвинени, нямат предишни осъждания. Едното момче преди е хващано за кражба.

За пистолета, виждащ се на един от клиповете, Коджаниколов посочи, че е от предишен ден.

Сигнал преди разпространението на кадрите в полицията няма. Разпоредено е клиповете да бъдат свалени.

Ако бъдат признати за виновни, момчетата могат да получат до 5 години за двамата до 16 години. Момчето на 16 години може да получи от 2 до 7 години.