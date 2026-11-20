Паднало дърво е нанесло щети по сграда на ул. „Хан Крум" в София. На кадри от мястото се вижда, че голямо дърво е рухнало върху покрива на сградата, като част от клоните му са паднали върху фасадата.

Инцидентът става на фона на силните ветрове, които създават предпоставки за падане на дървета и клони.

От 20:00 ч. в четвъртък до сутринта в петък на телефон 112 са подадени общо 61 сигнала за щети от силния вятър в столицата. 44 от тях са за паднали дървета, като девет са върху автомобили. Други осем сигнала са за откъснати опасни ламарини.