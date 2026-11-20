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Носът на 119-метровия моторен кораб KHORYV вече е окончателно под водата. Съдът е потънал между Тюленово и нос Шабла и не представлява опасност за корабоплаването.

В продължение на няколко седмици носовата част на плавателния съд оставаше над повърхността край най-източната точка на България.

В четвъртък кораби от състава на Военноморските сили са извършили обследване на района. Установено е, че над останките вече има около 50 метра воден стълб. Това е потвърдено пред Maritime.bg от пресслужбата на Министерството на отбраната след отправено запитване.

Историята на кораба в Черно море продължи близо три седмици.

На 23 октомври около 10:00 часа KHORYV е поразен от морски дронове в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 13 морски мили от Констанца.

Четири дни по-късно, на 27 октомври, преобърнатият корпус вече дрейфа в южна посока. Сутринта се намира в териториалното море на Румъния, а до вечерта достига на 13 мили източно от нос Сиврибурун, в българската икономическа зона. За приблизително 32 часа плавателният съд изминава близо 20 морски мили със скорост около 0,6 възела.

На 28 октомври от Варна отплава корветата „Решителни". Задачата на военния кораб е да потопи KHORYV на безопасна дълбочина, но операцията не успява.

Ден по-късно, на 29 октомври, KHORYV потъва частично с кърмата надолу в района между Тюленово и нос Шабла. Надстройката опира в морското дъно, корпусът престава да дрейфа, а над водата остава да стърчи единствено носовата част.

На 12 ноември екип на изданието достига до останките с лодка. При посещението носът все още е над повърхността. Взетите от Басейнова дирекция „Черноморски район" проби не показват установено замърсяване.

На 19 ноември корабът окончателно изчезва под водата.

KHORYV (IMO 8138712) е построен през 1983 г. под името „Нефтерудовоз-45М". Плавателният съд е по съветския проект 1570 и плава под флага на Коморските острови. Дължината му е 119 метра, а ширината – 13,5 метра.