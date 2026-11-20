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Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с президента на Индия Драупади Мурму в рамките на официалното си посещение в Делхи.

По време на разговора двете страни подчертаха историческото значение на приятелството и динамичното партньорство между България и Индия. Обсъдени бяха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, науката, технологиите и образованието, съобщиха от външното министерство.

Министър Петрова изрази готовността на България да продължи активния политически диалог на високо равнище.

В срещата беше откроено и значението на задълбочаването на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия. Двете страни обмениха мнения и по актуални международни въпроси, както и по ролята на ефективното многостранно сътрудничество.