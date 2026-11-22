Какво показват данните за трудовия пазар и обявите за работа

Има добра новина за насочилите се към медицинското образование – през последните 12 месеца има раздвижване в този сектор по отношение на заплатите и работните места.

От данните на НСИ за трудовия пазар за третото тримесечие на 2026 г. излиза, че в областта на хуманното здравеопазване и социалните дейности има най-голямо нарастване на наетите лица, и то на фона на общ спад на новите работни места.

От септември 2025 до септември 2026 г. в тази дейност са назначени нови 9957 души, което е ръст от 4,76 на сто на годишна база. Във всички останали сфери, в които има ръст, той е под един процент, а като цяло за същия период има 1,33% спад на наетите в цялата икономика.

Ръстът от близо 10 000 души се дължи основно на целевите държавни политики за повишаване на заплатите, засиленото бюджетно финансиране за 2026 г. и разширяването на социалните услуги в страната.

Например в бюджета на НЗОК за 2026 г. бяха заложени допълнителни 260 млн. евро, от които 230 млн. бяха целево за възнаграждения. С тези пари бяха гарантирани по-високи стартови и базови заплати за лекари, специализанти и медицински сестри в лечебните заведения.

Средното възнаграждение там вече е 1435 евро (по данни за септември 2026 г.) - съвсем близо до средната за страната заплата, която е 1458 евро.

Реалните предложения в обявите за работа обаче се движат в доста широк диапазон – от 1000 евро стартова заплата за специализант до 4500 евро брутно възнаграждение за специалист. Съдейки по обявите, най-високи са възнагражденията за лекарите по дентална медицина и обявите с предложения за 4500 евро заплата се отнасят именно за тях.

Трябва да се има предвид обаче, че става дума за наемане на зъболекари в съществуващ вече кабинет. Иначе обзавеждането за дентална медицина е едно от най-скъпите и е непосилно за млад специалист. Неслучайно тази професия често се предава по наследство в рамките на едно и също семейство.

От останалите специалности най-добре се котират уролозите – с до 3 хиляди евро, специалистите по УНГ – с до 2550 евро, и магистър-фармацевтите.

Често в обявите за работа особено от страна на ДКЦ-тата се предлага и процент от таксите за извършените прегледи.

А трудовите възнаграждения на магистър-фармацевтите са силно зависими от населеното място – в столицата то достига до 2700 евро месечно, но в Пловдив и Самоков например аптекари се търсят с обещание за 2100 евро заплата.

И при други академични специалности с продължително обучение и тежки изпити заплатите по региони зависят от прекалено много фактори и варират в широки граници.

Например архитектурата и строителното инженерство са не по-малко тежки от медицината като следване. При тези специалисти заплащането е диференцирано главно по това дали става дума за проектиране, т.е. работа, която предполага стоене в офис, или ръководство на проект или обект.

Да вземем за пример специалистите във водния сектор или в пътния, където

се получават най-високите заплати. За проектанти в тези две сфери работните заплати се движат между 3 хил. и 3700 евро в столицата. В Пловдив, Бургас и Варна таванът е 3200-3500 евро месечно, а в по-малките областни градове като Русе, Плевен и Стара Загора средното нетно трудово възнаграждение е 3000 евро.

Но за същите специалисти, ако работят като технически ръководители или инвеститорски контрол, тези заплати се завишават минимум с 25 и максимум с 40%. Разбира се, тези длъжности включват ненормиран работен ден, пътувания, работа на открито и пряка законова отговорност за обекта и неговото качество.

При архитектите на пръв поглед търсенето е срещу обещания за горе-долу същото възнаграждение, но самите обяви не казват нещо много важно – в тази професия основното възнаграждение е едно, но там често се работи на проектен принцип, при което архитектът на една сграда получава хонорар, който се изчислява като процент от строителната стойност на крайния продукт.

За да направят проект за една средно голяма бизнес сграда, примерно 10 хиляди квадратни метра, създателите получават поне 200 хиляди евро само за архитектурната част.

А за всичките части – с инсталациите и т.н., ще вземат близо 450 хиляди евро. Само че обикновено такива проекти не се правят от един човек, а от колектив.

При главните енергетици на фирми на пръв поглед се вижда аномалия: в Плевен диапазонът на заплатата за тази длъжност се движи между 1500 и 4500 евро месечно, като доближава и дори се изравнява с тази в София. Това обаче се дължи на развитието на големи индустриални зони, производствени предприятия и заводи в Северна България – те може да са малко на брой, но изпитват остър глад за кадри.

Задачата на главния енергетик е да сведе консумацията на енергия при производствените процеси до възможния минимум. А това на фона на повишаващите се цени на ток и газ е особено важно и затова работодателите са доста щедри.

Заплатата на главните енергетици във Враца е силно повлияна от присъствието на АЕЦ "Козлодуй" и съпътстващата инфраструктура в региона, докато в Плевен таванът от 4500 евро отразява мащабни местни ТЕЦ/ВЕИ мощности или тежка индустрия, готови да платят премия за топексперти.

На какво се дължат разликите в заплатите по области и особено между столицата и останалите големи областни центрове (виж картата)?

Първо, икономическите дейности, свързани с висока добавена стойност, каквито са IT, телекомуникациите, финансовият сектор и аутсорсингът, са силно концентрирани в столицата, Пловдив и Варна. Там фирмите, занимаващи се с тези дейности, могат да си позволят високи заплати.

На второ място идват местните условия на живот. Работодателите често калибрират заплатите според разходите за живот, наемите и издръжката. Заплатите в по-малките градове често са по-ниски, защото там и конкуренцията между фирмите за кадри е по-малка.