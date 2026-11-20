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Трима души са обвинени за участие в организирана престъпна група за трафик на хора с цел проституция, включително на непълнолетни. Групата е действала на територията на София от януари 2024 г. до 18 ноември 2026 г., съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП).

Тя е била създадена с користна цел и за набиране и използване на хора, пострадали от трафик, независимо от съгласието им. Според обвинението това е ставало с цел проституция чрез въвеждане в заблуждение или обещаване на облаги.

На различните участници в групата са повдигнати и обвинения за конкретни престъпления, свързани с трафик на хора по чл. 159а, ал. 2, чл. 159в и чл. 159г от Наказателния кодекс.

Досъдебното производство е образувано на 13 март 2026 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания и са иззети мобилни телефони, SIM карти и множество документи, свързани с престъпната дейност на групата.

С постановления на наблюдаващия прокурор тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Софийската градска прокуратура внася в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".