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Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави Атанас Ханджиев от Спортен клуб „Шуменска крепост“ за спечелената европейска титла по кикбокс. Състезателят завоюва златния медал в стил К1, категория до 71 кг, на Европейското първенство за мъже и жени, което се проведе в Скопие, Северна Македония.

„Когато се работи с постоянство и системни усилия, резултатите са налице. Важни са както професионализмът и подкрепата от треньорите, така и подготовката на състезателите“, каза кметът.

Атанас Ханджиев разказа за пътя към европейската титла и за четирите срещи, които е изиграл по време на първенството. Той определи състезанието като оспорвано и подчерта високото ниво на съперниците от Италия, Испания и Хърватия, както и победата си във финалния двубой срещу представителя на Турция.

На срещата присъстваха и треньорите му Галин Методиев и Християн Тотев. Те споделиха, че в Спортен клуб „Шуменска крепост“ вече има седем световни и десет европейски шампиони – постижение, с което се гордеят както клубът, така и българският спорт.

„Тези треньори ви учат на ценностна система, която в много млади хора липсва“, допълни проф. Христов. Той изрази признание за всеотдайността и мотивацията, с които Галин Методиев и Християн Тотев работят със своите състезатели.

По време на срещата бяха обсъдени подготовката за европейското първенство, престоят в Скопие и предизвикателствата по пътя към отличието.

Християн Тотев подчерта значението на умението състезателят да приложи наученото и изградената тактика в решаващия момент. „Не сме подценявали ситуацията и вярвахме в нашия екип“, посочи той.

Кметът проф. Христо Христов отправи пожелания за още много спортни успехи към Атанас Ханджиев и му връчи подаръчен ваучер за спечелената европейска титла.

Младият шампион сподели, че му предстои подготовка за турнир по кикбокс в стил К1, който ще се проведе през май 2027 г. в зала „Арена Шумен“.

На срещата присъства и главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ в Община Шумен Даниел Даулов, който поздрави състезателя и неговите треньори за постигнатия успех.