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Софийският градски съд оправда бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по делото за водната криза в Перник през 2019 г. Оправдателна присъда получи и бившата временно изпълняваща длъжността кмет на града Севделина Ковачева. Решението на съда подлежи на обжалване и протест. Двамата бяха подсъдими за умишлена безстопанственост.

Водната криза в Перник започна през ноември 2019 г., когато заради критично ниското ниво на язовир „Студена" беше въведен режим на водата, засегнал близо 97 000 души.

На 9 януари 2020 г. Нено Димов беше задържан и обвинен в умишлена безстопанственост. Разследването беше свързано с разрешаването на вода за промишлени нужди, въпреки намаляващия обем на язовира. След ареста Димов подаде оставка като министър на околната среда и водите.

Според прокуратурата Димов е разрешавал водата от язовир „Студена" да се използва с приоритет за промишлени нужди, въпреки че е бил наясно с намаляващото водно количество във водоема, информира БТА.

Обвинителният акт сочи, че в периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са били разпилени 1 025 303 куб. м вода на обща стойност 1 901 937,06 лв.

Делото беше внесено в съда от Специализираната прокуратура през юли 2021 г. След закриването на специализираното правосъдие през 2022 г. процесът продължи в Софийския градски съд.