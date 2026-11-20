СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

16 - 20 ноември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават дейностите по етапното благоустройство на пл. „Васил Левски" - пред сградата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване. Приключиха работите по изграждане на две основни алеи, положени бяха декоративни вибропресовани бетонови тротоарни плочи, монтирани бяха нови паркови стълбове с LED осветители и пейки, запръстено бе с хумусна почва;

- приключи цялостният ремонт на пътната настилка по ул. „Измаил". Извършени бяха машинно и ръчно премахване на старата компрометирана настилка, премахване на стари и монтиране на нови чугунени капаци за ревизионни шахти на места, повдигане на съществуващите ревизионни и дъждоотвеждащи шахти на ниво нова настилка, подмяна на улични бордюри на места и изграждане на ново пътно покритие от асфалтова смес;

- стартира поетапно полагане на настилка от сулфатоустойчив бетон на секторите за настаняване на кучета в Общинския приют за безстопанствени животни, където липсва такава;

- извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Гоце Делчев", ул. „Иван Ведър", ул. „Никола Петков", ул. „Потсдам", ул. „Сливница" и ул. „Чипровци";

- приключи първият етап по изграждане на ново алейно осветление по протежение на велосипедната алея в Парка на младежта, положена бе подземна тръбна захранваща мрежа и бяха монтирани нови стълбове с LED осветители в участъка между ул. „Сан Стефано" и ул. „Янтра";

- боядисани бяха корозирали стълбове за улично осветление по ул. „Чипровци" /в участъка от ул. "Тича" и ул. „Сърнена гора"/, както и вътрешни носещи греди и предпазни на покрития пешеходен надлез над бул. „България";

- започна монтирането на нови метални предпазни ограждения по протежение на бул. „Съединение", от страната на Парка на възрожденците;

- продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3, извършени бяха дейности по изграждане на нови алеи;

- продължават дейностите по неотложен авариен ремонт на разрушения на пътна настилка на места по протежение на бул. „България";

- отстранени бяха опасни пропадания по бул. „Генерал Скобелев", ул. „Митрополит Григорий" и ул. „Шести септември";

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти по ул. „Драма";

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на Сандрово;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Бългърия", бул. „Генерал Скобелев", бул. „Христо Ботев", ул. „Генерал Кутузов", ул. „Гео Милев", ул. „Рига" /до бл. „Ния"/, ул. „Хан Крум", ул. „Яна вовода", кв. „Новата махала", както и по уличните мрежи на кв. „Средна кула", Мартен /вкл. и изграждане на допълнителна захранваща мрежа/, Николово и Хотанца;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в двора на ДГ „Здравец", по пл. „Свобода" и в околоблоковите пространства на бл. „Лора" в кв. „ Дружба" 1, бл. „Титов" в кв. „Здравец" и бл. „110" в кв. „Чародейка – Г - Юг";

- монтирани бяха 5 нови и бяха възстановени 5 увредени знака за вертикална пътна сигнализация за организация на движението и паркирането на различни места в града;

- изработени бяха 17 нови светлоотразителни пътни знака и указателни табели;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Трети март" с ул. „Росица", ул. „Сент Уан" с ул. „Стефан Стамболов", бул. „Цар Освободител" с бул. „Христо Ботев" и бул. „Съединение";

- положена бе хоризонтална напречна и надлъжна пътна маркировка по общински път Мартен – Сандрово, бул. „Генерал Скобелев", ул. „Николаевска", ул. „Оборище", ул. „Панайот Хитов", както и на места с различен режим на паркиране на автомобили по бул. „Липник" /зад бл. „Ангел Гецов"/, ул. „Болярска", ул. „Поп Богомил" 9/, ул. „Чипровци" и ул. „Янтра";

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев", бл. „13" /петък/;

- извършена бе съвместна проверка с РИОСВ - Русе за нерегламентирано замърсяване на територията на община Русе;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени - 6, извършена бе кастрация на 9 кучета и ваксинация на 19 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета. Върнати по места бяха 13 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- подготвено бе проектно предложение за Националния културен календар 2027 към Министерството на културата;

- продължава приемът на отчети на проектите, реализирани по програма „Култура" 2026;

- проведена бе работна среща с екипа на проекта, финансиран от Министерството на културата по Национален културен календар 2026, подготвени бяха договори за реализацията на дейностите;

- продължават дейностите по съдействие за провеждането на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата;

- продължава подготовката на Коледното надиграване „Коледо, ле!" и Новогодишния концерт на Община Русе;

- приети бяха план-програмите за дейността на читалищата през 2027 г.

- проведени бяха работни срещи, свързани с програмата на Коледно-новогодишния фестивал и „Русе - Коледната звезда на Дунав";

- координирани бяха дейностите, свързани с осигуряването на безплатен транспорт за ученици на територията на община Русе, с цел гарантиране на достъпа до образователните институции и равни възможности за обучение;

- определени бяха представители на общинската администрация за включване в състава на комисията, ангажирана с провеждането на конкурсната процедура за заемане на длъжността „директор" на ЦПЛР – Общежитие за средношколци – Русе;

- взето бе участие в работно съвещание с директорите на общинските училища и детски градини, по време на което бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дейността на образователните институции, както и конкретни проблеми и предизвикателства, пред които са изправени ръководствата им. Акцент бе поставен върху текущите затруднения в работата на институциите и възможностите за тяхното преодоляване;

- проведено бе заседание на комисията, отговаряща за програма „Деца с изявени дарби", по време на което бе направен преглед на състезанията и конкурсите, включени в програмата, с цел установяване на тяхната актуалност и преценка на необходимостта от промени в утвърдения списък;

- извършена бе подготовка за провеждане на заседание на комисията за присъждане на наградата „Студент на годината", включваща подготовка на необходимата документация и координация на дейностите, свързани с разглеждането и оценяването на постъпилите кандидатури.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха 10 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

- взето бе участие във форум на тема „Практическото обучение по

социална работа: от аудиторията към терена" във Велико Търново;

- проведена бе индивидуална работа по постъпили сигнали от граждани и

институции, касаещи лица в риск, като бяха предприети адекватни мерки съобразно установените потребности. На две от лицата бе оказано съдействие за организиране и осигуряване на продължаващо лечение поради влошено здравословно състояние;

- консултирани бяха 12 човека, извършени бяха 11 домашни посещения, подадени бяха 7 нови заявления за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- приети бяха 49 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 49 заявления за кандидати за лични асистенти;

- консултирани бяха 24 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- извършени бяха 107 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- по програма „Да опазим очите на децата" бяха проведени прегледи на деца от ДГ "Слънце" и ДГ "Синчец" - кв. Долапите;

- консултирани бяха 6 семейства и бяха приети 3 заявления от родители на новородени деца по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- по Националната програма „Кодово име живот" 5 – 7 клас бяха проведени 6 срещи с ученици от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" и ОУ „Отец Паисий";

- проведена бе група за взаимопомощ на близки на зависими;

- по програма „От връстници за връстници" бяха проведени две срещи с ученици от VIII и IX клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов", организирани бяха и 4 подготвителни срещи с младежи, в рамките на които те са обучени и подготвени да реализират дейности по програмата сред своите връстници;

- по програмата „Спорт за свободен живот" бяха проведени 4 спортни тренировки с деца и младежи с физически увреждания;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула", кв. „Селеметя", кв. „Тракция" и кв. „Чародейка", където консултираха 54 лица за безплатната противогрипна ваксина за деца и за възрастни. Извършени бяха консултации за безплатни медицински прегледи на здравнонеосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и за безплатни скрининг тестове за диагностициране на сънна апнея. Проведена бе беседа с 9 деца за превенция на заразяване с хепатит А и за хигиена на устната кухина. На 20 лица бе оказано съдействие за достъпа им до болнични заведения и за провеждане на медицински прегледи;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 8, 9 и 6. В Детска ясла 8 бяха проследени двигателното и говорното развитие на децата, как си взаимодействат и как използват речта в естествени комуникативни ситуации. С екипа бяха обсъдени конкретни случаи и бяха дадени насоки за стимулиране на говорното развитие на деца с общо недоразвитие на речта. Предоставена бе и обратна връзка на екипа относно адаптацията на две деца и социалната динамика на останалите деца в групите. В Детски ясли 6 и 9 бяха проведени занимания за стимулиране на сензорната система, в които бяха включени и специалистите от яслите. В Детски ясли 5 и 16 бяха проведени тематични екипни срещи със специалистите от яслите;

- изготвени бяха 35 карти за хора с трайни увреждания.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава изграждането на два нови корпуса за домуващи в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста", покрити бяха сградите с покривни панели, приключено бе изпълнението на покривната конструкция на топлата връзка, като се очаква доставката на предвидените покривни панели. Във вътрешността на сградите бяха изпълнени дейности по ВиК инсталациите и изграждането на санитарните помещения. Дограмата на корпуси А1 и Б бе изцяло монтирана, като за корпус А2 се очаква доставка. Започна изпълнението на външната топлоизолация на корпуси А1 и А2. Изкопана и монтирана бе подземна цистерна с обем 40 куб. м. Извършени бяха дейности по поетапното ѝ засипване, като процесът се съчетава с постепенното ѝ запълване с вода;

- започнаха дейности по изграждане на плътна ограда в Гробищен парк „Чародейка", извършена бе подготовка за изкопните работи и бе положена временна ограда;

- извършени бяха дейности по подготовка за възлагане на текущ ремонт на подлеза на Централна жп гара под бул. „България";

- продължават дейностите по съгласуване на инвестиционните проекти за основния ремонт на общинска пътна мрежа, обхващащ общински път RSE 1051 от Долно Абланово до Ново село /без територията на населените места/ и за реконструкцията на ул. „Видин", включително улично-алейна растителност;

- продължават дейностите по основен ремонт и реконструкция на правоъгълния фонтан пред сградата на Община Русе, включително инсталациите му, положени бяха новите тръбопроводи по инсталациите в котлована на фонтана, демонтиране на съществуващи настилки по трасето на канализационен участък за подмяна, изкопни работи по трасето на канализацията, извършено бе замерване на положените количества тръбопроводи, фасонни части;

- продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- извършени бяха дейности по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект за зала за танци и съблекални към нея в Мартен;

- продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Христо Ботев" до „Печатни платки", извършени бяха дейности по полагане на новите ВиК тръби, канали, ремонтирани бяха тавани и стени;

- продължава текущият ремонт на сградата на Пенсионерския клуб в Просена, извършена бе подготовка за полагане на водоплътни бетонови тротоари около сградата, подмазване на билни капаци по покрива, подмяна на дограми и вътрешни ремонтни дейности;

- възложено бе изпълнението на дейностите за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на Просена, като предстои приключване на процедурите по съгласуването му със съответните компетентни институции;

- извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- експерти на Община Русе взеха участие в обучение, посветено на насоките за кандидатстване по Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Русе – Иваново – Борово". В рамките на събитието бяха представени основните условия и изисквания за кандидатстване, включително допустимите дейности, предвидените финансови ресурси и бюджетни параметри, както и категориите допустими кандидати. Обучението предостави възможност за изясняване на практически въпроси, свързани с подготовката и подаването на проектни предложения. МИРГ „Русе – Иваново – Борово" обединява усилията на местната власт, бизнеса и гражданския сектор за насърчаване на устойчивото развитие на територията. Чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие" групата подкрепя инициативи, насочени към развитие на местната икономика, опазване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот в региона;

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган на програма „Развитие на регионите" 2021-2027 одобри проект (концепция) с наименование „Силистра, Горна Оряховица и Русе – Интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще". Община Русе е в качеството на партньор по проекта, а водещ партньор е Община Силистра. Концепцията предвижда изпълнението на 14 свързани дейности, обхващащи инфраструктурни и „меки" мерки за реализиране на интегрирани мерки в социална, здравна, образователна, жилищна и градска инфраструктура, енергийна ефективност и др. Концепцията ще се реализира в рамките на Процедура BG16FFPR003-2.004 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини – 2" на програма „Развитие на регионите" 2021-2027. В рамките на концепцията Община Русе ще изпълни Дейност №10 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Иглика" – Филиал на ул. „Видин" 11, гр. Русе, с идентификатор 63427.2.240". Дейност 10 включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност и облагородяване на дворното пространство и зелени мерки. Общият бюджет на концепцията за всички партньори е на над 21,8 млн. евро. Стойността на инвестицията само за Община Русе е в размер на 844 378 евро, които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проекта е 36 месеца;

- Информационен център „Европа директно – Русе" проведе изнесени информационни кампании на територията на област Разград, в рамките на които бяха осъществени срещи с представители на Община Разград, кмета на кметство с. Топчии и директора на СУ „Христо Ботев" – гр. Кубрат. По време на срещите бяха представени дейността и приоритетите на центъра, както и възможностите за сътрудничество. Обсъдени бяха перспективи за бъдещо партньорство и реализиране на съвместни информационни инициативи;

- издадени бяха 3 разрешения за ползване на място на открито върху терен общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведено бе шестото издание на национална верига за ученически турнири по детски волейбол „Малки великани", който се състои с подкрепата на Община Русе и в който взеха участие 21 отбора от 5. и 6. клас от област Русе;

- взето бе участие в презентация на първата интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура в България, представена от Българската федерация по лека атлетика и Българския олимпийски комитет;

- продължава провеждането на Общинските ученически спортни игри по волейбол и баскетбол за 11. и 12. клас;

- оказано бе съдействие по събиране на номинации за „Спортист на годината" за 2026 г., продължават дейностите по организацията на церемонията;

- оказано бе съдействие по организацията на шахматен турнир за хора с увреждания;

- оказано бе съдействие по организирането на държавно първенство по карате, организирано от Българската национална федерация по карате;

- извършени бяха дейности по подготовката на трасе и дейности по изграждане на водоземно съоръжение на мотополигон „Моргуля";

- взето бе участие в демонстрация и открит урок по фехтовка за младите спортисти от Фехтовален клуб „Русе";

- подготвени бяха зала „Дунав" за провеждане на волейболни срещи и Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

- започна почистване на храсти по южната стена на водосъбирателя на дъждовни води в СК „Ялта";

- извършено бе почистване и изхвърляне на шума, клони и отпадъци от гребната база в Лесопарк „Липник", в двора на ПГЗХТ "Асен Златаров" и в района на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- екипът на Международния младежки център проведе обучение по финансова грамотност в рамките на инициативата „Money Skills Lab", като специални гости бяха Анастасия Миленкова и Димитър Миленков – създатели на образователната игра „Време за пари". В обучението се включиха младежи от Русе. Чрез игра, дискусии и практически задачи те надградиха знанията и уменията си за управление на личните финанси и откриха, че финансовата грамотност може да бъде не само полезна, но и забавна;

- Международният младежки център бе домакин на първия Младежки фестивал на културите, организиран от екипа на ММЦ. Цветното събитие изпълни залите с дух на приятелство и празнична атмосфера. Представени бяха традиции, танци, ястия, писменост и обичаи на българската, турската, японската, кубинската, китайската и татарската култури. Фестивалът премина с изключителен интерес сред участващите състави и публиката;

- Мажоретен състав „Екстрийм" бе част от емоцията и спортния празник в зала „Дунав", където русенският волейболен отбор се изправи срещу ЦСКА в двубой от петия кръг на мъжкото първенство. По време на почивката между геймовете „Екстрийм" поздрави публиката със своето танцово изпълнение, което внесе още настроение, ритъм и цвят в спортната вечер.