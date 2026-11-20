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С настоящия бюджет изглежда, че ще изпаднем в дългова криза. Страхът води до едно нещо - да вземеш дълг.

Това каза Радан Кънев, лидер на ДСБ и евродепутат, в ефира на bTV.

"Кандидатите за Висшия съдебен съвет са оптималните. Най-сетне народните представители използваха конституционния си дълг", каза Кънев.

По думите му той не очаква чудеса след избора на Висшия съдебен съвет. И няма как да се решат всички проблеми у нас.

Според него членовете трябва да имат повече независимост.

"Трябва да си дадем сметка, че това няма как да се случи за месеци. Една такава мрежа се изгражда с десетилетия. Трябва реформа на службите, защото иначе няма да имаме такава в правосъдието", каза още лидерът на ДСБ.

Кънев не одобрява идеята на "Прогресивна България" членовете на ВСС да се избират с 3/5 от парламента.

"В сегашната икономическа ситуация и националната сигурност ние много рискуваме с конституционните промени", каза още евродепутатът.

"Приоритетите пред обществото са свързани най-вече с националната сигурност. Руската агресия в Украйна представлява опасност за цялата източна Европа. В момента сякаш има пълна липса към националните приоритети от управляващите. Пенсионни фондове също", обясни още Кънев.

Не е много хубаво, когато в една държава има толкова силно математически силно правителство.

Според Кънев проблемите в Черно море, където дронове удрят кораби през ден, е истински заплаха от агресора.

"Искам да отбележа, че военният министър казва, че няма никакво значение чии са дроновете. Във военното училище, което е завършил, най-вероятно е научил, че не дроновете, а тези които ги изстрелват, са опасност за националната ни сигурност", каза още Кънев.