Кметовете от страната настояват средствата за общините в държавния бюджет за следващата година да бъдат увеличени със 129 милиона евро, съобщи кметът на Монтана Златко Живков на петъчния си брифинг. Той е член Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и е в преговарящата група с правителството да проекто-закона. „Това са пренебрежимо малко средства, коментира Живков. Вече две седмици водим разговори като започнахме от много ниски нива. Успяхме да възстановим целевия трансфер за капиталови разходи до 255 милиона евро. Искаме увеличение с още 30 милиона евро. Също така се надяваме да има повече средства за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане, за общинската инвестиционна програма и за компенсиране увеличението на минималната работна заплата."

Пред финал на един от най-големите проекти по тази програма в Монтана, реконструкцията на северния вход на града по бул. „Трети март". Предстои съвсем скоро завършването и официалното откриване на обекта. Това е най-голямата инвестиция в инфраструктурата през последните години и е в размер на близо 20 милиона евро. В аванс кметът Живков съобщи, че е започнало проектиране за реконструкцията на булевард „Монтана" – също амбициозен проект за осъвременяване на обходните трасета на града.

Друг проект на общината, които ще бъде завършен до края на годината е в сферата на културната инфраструктура. Става дума за основния ремонт на Младежкия дом. Инвестицията е изцяло от собствени средства. В момента се извършват довършителни работи на голямата тераса на дневната зала и остава монтажът на асансьор за по-лесен достъп на трудноподвижни хора.

В процес е издаването на разрешение за строеж за старта на реконструкцията и санирането на сградата на драматичния театър. Проектът се финансира с европейски средства по програма „Развитие на регионите" като интегрирана териториална инвестиция на общините Монтана и Враца за въвеждане на зелени решения за устойчиво развитие на Северозападния регион.

Другата тема, която коментира Живков е предстоящата коледно-новогодишна програма на общината. Празничните събития започват на 30 ноември с тържествено запалване на светлините на коледната елха на площад „Жеравица". Кметът благодари на всички граждани и фирми, които са се включили с дарения и доброволен труд в подготовката за посрещането на новата 2027 година. Той уточни, че в 25 района на града е направена коледна декорация, поставени са допълнителни камери и е увеличена охраната в тези места.